Au inceput lucrarile la podul care costa peste un milion de euro peste un parau din Cluj, pe un drum judetean.E vorba de podul de pe DJ 161 la km 30, in localitatea Paglisa, in urma demolarii vechiului pod. Pana la finalizarea lucrarilor traficul rutier se desfasoara pe un pod provizoriu in lungime de 14,80 metri, amplasat in amonte. Acesta este realizat din 30 de elemente prefabricate, parapete de beton si are o cale de rulare ... citește toată știrea