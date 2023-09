Au inceput lucrarile pentru construirea Drumului Expres Tureni (DEx 4), legatura Clujului la Autostrada Transilvania (A3), informeaza Economedia. Ministerul Transporturilor a emis Autorizatia de Construire la inceputul lunii august, iar constructorul Dimex 2000 a intrat in santier in urma cu aprox. doua saptamani.Pentru Dimex 2000, ca lider de proiect, acesta este primul contract pentru infrastructura mare. Conform termene.ro, in 2022 constructorul din Bistrita a avut o cifra de afaceri de ... citeste toata stirea