Au inceput lucrarile pentru extinderea retelelor de apa si canalizare in Baciu si Floresti, pe o lungime de cativa kilometri.Compania de Apa "Somes" a inceput lucrarile de extindere si reabilitare a 15,2 km de retele de apa, respectiv a aproximativ 3,3 km de retele de canalizare, in localitatile Floresti si Baciu. In Floresti lucrarile sunt executate pe strazile Porii si Teilor. In total, vor fi extinse si reabilitate aproximativ 8,5 km de conducte de apa. De asemenea, au inceput lucrarile de ... citeste toata stirea