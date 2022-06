Au inceput pregatirile pentru Festivalul de Jazz de la Garana. Muzicieni legendari vor ajunge in Poiana Lupului

Au fost puse in vanzare si biletele pentru o zi la festivalul de Jazz de la Garana. Pretul unui bilet este de 140 de lei in timp ce abonamentul pentru cele 4 zile de jazz costa 520 de lei. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuita, transmite Rador.Biletele sunt disponibile online pe www.bilete.ro, dar pot fi achizitionate si in perioada festivalului 7-10 iulie de la cele 2 locatii, Biserica Catolica din Valiug si Poiana Lupului din Garana, anunta organizatorii."Intre 7-10 iulie am pregatit 27 ... citeste toata stirea