Au innebunit clujenii! Garsoniera bomba, vanduta la pret de locuinta noua - FOTO

O garsoniera de 23 de mp intr-o stare jalnica este vanduta la pret de locuinta noua, amenajata mobilata. Anuntul arata ca piata imobiliara din Cluj-Napoca sufera grav si numai o criza va mai redresa elanul preturilor."Vand garsoniera 23 mp, etajul 1, in spatele Garii, pe strada Stephenson numarul 1-3. Locuinta necesita renovare totala; in ea nu a locuit nimeni niciodata.Zona are mare potential cu parcul Armatura Liberty Park si alte facilitati in ... citește toată știrea