Au innebunit proprietarii de apartamente si in Floresti? Chirie de 1100 de euro - FOTO

Proprietarul unui apartament de langa Vivo, in blocul Columna, a ajuns sa ceara pentru un apartament 1100 de euro.Apartamentul este cu 4 camere, finisat cu materiale premium, avand suprafata de 100 mp + parcare la demisol."Proiectul este situat in vecinatatea malului VIVO! Cluj, pe strada Traian, la 4 km de centrul municipiului Cluj-Napoca, avand acces auto si pietonal direct in parcarea VIVO! si la toate facilitatile oferite de mall: statii RATUC cu 4 linii rapide spre oras, Hypermarket ... citeste toata stirea