Festivalul Untold a devenit o adevarata afacere pentru clujeni in ultimii ani si tot mai multi se imbogatesc de pe urma celor care vin sa se distreze la cel mai asteptat festival din Romania. Preturile pentru cazare in perioada 3-6 august sunt sub orice critica. O clujeanca a publicat un anunt de inchiriere in care cere 5000 de lei pentru un apartament cu doua camere in zona VIVO."Hello, inchiriez apartament cu 2 camere, pe perioada festivalului. ... citeste toata stirea