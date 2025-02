Au nevoie de ajutor! Sase copii dintr-o comuna din Cluj, alaturi de mama lor de 21 de ani, locuiesc intr-o cocioaba. Campanie pentru construire unei casute

O familie care locuieste in comuna clujeana Calatele are nevoie de ajutor. Cei 6 copii, alaturi de mama lor care a implinit 21 de ani, locuiesc intr-o cocioaba din lemn, amplasata la marginea unui drum national.O campanie de strangere de fonduri a fost pornita de catre filiala Cluj a Partidei Romilor "Pro Europa". Acestia doresc sa construiasca o casa de 37 mp in care cei mici vor putea locui in conditii decente.Locul unde acestia stau in aceste momente are o singura incapere, pamant pe jos ... citește toată știrea