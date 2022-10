Au reaparut mesajele false despre mobilizarea rezervistilor, in Cluj, in contextul razboiului din Ucraina, Ministerul Apararii Nationale spune ca sunt "speculatii nefondate".MApN a aratat ca in spatiul online circula un document ce ar reprezenta o adresa trimisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj catre Asociatia Medicilor de Familie din acelasi judet. "Speculatiile care acrediteaza ideea ca acest document ar fi o dovada a pregatirilor de mobilizare a rezervistilor militari, pe ... citeste toata stirea