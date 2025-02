Au reinceput incendiile de vegetatie, doar azi in Cluj a fost nevoie de interventia pompierilor in nu mai putin de opt cazuri, unul in Cluj-Napoca

Au reinceput incendiile de vegetatie, doar azi in Cluj a fost nevoie de interventia pompierilor in nu mai putin de opt cazuri.Astfel, azi doar pana la ora 18 echipajele noastre au desfasurat opt interventii pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata. Astfel, au fost incendii in comunele Mintiu Gherlii, Fizesu Gherlii, Cojocna, Tureni, Iara, Gilau, orasul Huedin, dar si de pe strada Oleandrului din Cluj-Napoca. Spre exemplu, in localitatea Iuriu de Campie, comuna Cojocna, incendiul a ... citește toată știrea