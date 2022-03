Au revenit la Cluj berzele vedeta de la Vlaha! Frumoasele pasari pot fi vazute LIVE in cuibul lor - FOTO

Cele doua berze vedeta de la Vlaha, Leske si Miska (asa cum au fost denumite de cei de la clujbird.ro), s-au intors in cuib.Prima barza a revenit acasa in 29 martie, iar a doua dupa 24 de ore."Barza care s-a intors prima in cuib nu a trebuit sa astepte nici macar o zi, caci marti, 29 martie, la ora 14 fix a sosit si perechea sa. Cele doua berze s-au salutat una pe cealalta cu un clampanit puternic, iar apoi au si trecut la imperechere.Ei bine, trebuie sa recunoastem ca ne-am inselat atunci ... citeste toata stirea