"Au venit americanii la Cluj". Fostul ambasador SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a vizitat MEGA santierul Transilvania Smart City - FOTO

Consortiul PHG s-a alaturat Grupului TSC pentru a dezvolta cel mai mare proiect imobiliar din Sud Estul Europei. La Cluj, pe santierul proiectului a fost prezent si fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Excelenta sa Dl. Adrian Zuckerman, care va reprezenta capitalul investitional american, sub egida mesajului "Au venit americanii la Cluj". Nu in ultimul rand, Excelenta sa Dl. Adrian Zuckerman va reprezenta intregul proiect la nivel international, in calitate de avocat al proiectului. ... citeste toata stirea