Au vrut sa inchirieze o cabana in Cluj si s-au trezit fara bani in cont. Doi bucuresteni, tepuiti de 4.000 de lei pentru o cabana la Belis

Un barbat din localitatea Campeni, judetul Alba, a fost retinut de politisti si acuzat de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Barbatul a publicat pe internet un anunt mincinos privind inchirierea unei cabane in localitatea Belis din Judetul Cluj. Ulterior, acesta a incasat, in baza unei facturi false, suma de 4.000 de lei de la doua persoane din municipiul Bucuresti, cu titlul de "avans", urmand ca bucurestenii sa nu mai aiba parte de serviciile promise."La data de 30 ... citeste toata stirea