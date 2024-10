Auchan implineste 18 ani! Clujenii sunt asteptati in magazine cu reduceri uriase, produse locale si oferte de nerefuzat - FOTO

Auchan Romania si-a sarbatorit majoratul! La 18 ani de la infiintare, clujenii sunt asteptati in magazine cu mega oferte aniversare!Povestea Auchan Romania incepe in 2006, cu primul supermarket deschis in Bucuresti - Titan.In urmatorii ani reteaua a crescut semnificativ, fiind deschise a ajuns la 33 de magazine in 18 orase pana in 2015. In 2023 Auchan integreaza aproximativ 400 de magazin MyAuchan in statiile Petrom din toata tara, inclusiv la Cluj. De aici, clientii pot achizitiona produse ... citește toată știrea