Acestia vor fi prezenti la Primaria Municipiului Campia Turzii in data de 16 august 2023.Cu aceasta ocazie se vor prelua si dosarele pentru acordarea indemnizatiei prevazuta de Legea nr.154/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, pentru solicitantii care au domiciliul in raza ... citeste toata stirea