Aurelia Cristea, PSD, sustine initiativa lui Emil Boc : "Putem face Cluj-Napoca primul oras din Romania fara fum de tigara"

Aurelia Cristea, consilier local din partea PSD si initiatoarea legii care a interzis fumatul in spatiile publice inchise, s-a declarat de partea initiativei lui Emil Boc de a interzice fumatul in aer liber in mai multe categorii de locuri publice."Avand in vedere dezbaterea publica generata de initiativa domnului primar Emil Boc privind restrictionarea fumatului in anumite spatii publice deschise, doresc sa imi exprim aprecierea si sustinerea pentru aceasta propunere.Este o continuare ... citește toată știrea