Aurescu: Ungaria a renuntat la conditionarea accesului ucrainenilor de pasaportul biometric

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anuntat in aceasta seara pe Twitter ca omologul sau maghiar i-a transmis ca guvernul de la Budapesta a revocat masura care blocase accesul multor refugiati ucraineni pe teritoriul sau."Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul afacerilor externe al Ungariei Peter Szijjarto, care m-a informat ca in urma demersurilor Romaniei autoritatile ungare au decis sa revoce masura anuntata anterior azi prin care cetatenii UA fara pasapoarte biometrice nu puteau ... citeste toata stirea