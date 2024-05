Aurora Boreala, vizibila azi-noapte si la Cluj! Imagini fabuloase si incredibil de rare de pe cerul Clujului, pe care le vezi o data in viata!-FOTO

Fenomenul incredibil al Aurorei Boreale, care in mod normal nu este vizibil in Romania, ci este specific zonelor de langa Cercul Polar, a fost vazut in mod exceptional azi-noapte in mai multe zone din Romania. Retelele de socializare au fost impanzite de imagini de o frumusete ametitoare, care te lasa fara cuvinte si pe care le-ai mai putut vedea poate doar prin Islanda, daca ai avut norocul sa ajungi acolo in perioada potrivita.Aurora boreala a fost vizibila si la Cluj. Imagini senzationale ... citește toată știrea