Autobuzele care circula de Revelion: Vezi programul prelungit in noaptea dintre ani

Noua linii de autobuz vor circula in noaptea de Revelion in Cluj-Napoca. Acestea vor avea statii speciale de imbarcare in apropierea Pietei Unirii.Transportul public in comun din Cluj-Napoca va avea program prelungit in noaptea de Revelion, pe 31 decembrie 2022. Astfel, in cursul zilei, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 5:30 - 22:00, conform programului de transport pentru zilele de Sambata, iar incepand cu ora 22:00 vor intra in circulatie liniile speciale pentru ... citeste toata stirea