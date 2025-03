Autobuzele din Cluj, invadate de "reciclatori"! Clujenii se plang ca nu mai au loc de sacii plini cu PET-uri: "Ameninta calatorii ca le trage palme"

Autobuzele si troleibuzele din Cluj-Napoca sunt folosite zilnic de "reciclatorii", care colinda strazile municipiului scotocind prin tomberoane, in cautarea PET-urilor si a sticlelor marcate cu simbolul Sistemului Garantie-Returnare (SGR).Asa-numitii "reciclatori" urca in mijloacele de transport in comun cu saci uriasi de PET-uri, iar calatorii se plang ca stau inghesuiti sau nu mai au loc din cauza acestora.Un ... citește toată știrea