Autobuzele electrice vor "ara" comunele din jurul Clujului. Boc promite rezolutie - FOTO

18 noi autobuze electrice vor fi achizitionate pentru Cluj-Napoca, Floresti, Baciu si Apahida si vor si puse in functiune in curand.Municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu primaria comunei Floresti, va achizitiona 18 autobuze electrice de 18 m, 18 statii de incarcare standard pentru autobaza de transport public si 6 statii de incarcare rapida pe traseul autobuzelor electrice. Banii provin din PNRR, componenta C10 - Fondul Local.In sedinta Consiliului local din 26 aprilie, Consilierii locali ... citeste toata stirea