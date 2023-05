Autobuzul care intra in Aeroportul Cluj, linia A1E, ar putea circula si noaptea, daca este cerere."Programul va fi extins daca va fi cerere. Am inceput cu un program poilot sin daca va fi cerere il vom extinde. La fel a fost si cu autobuzele scolare. Initial au fost pe patru trasee, iar acum sunt 14 trasee.La Aeroport, vom avea in vedere si acest lucru si, daca exista cerere, orarul acestei linii va fi extins", a declarat primarul Emil Boc, la o emisiunea radio.Pana cand cererea va fi ... citeste toata stirea