Autocarul UTA Arad, vandalizat la Cluj, inainte de meciul cu CFR Cluj. Cine sunt SUSPECEsII? - FOTO

Autocarul celor de la UTA Arad a fost vandalizat la Cluj, inainte de meciul cu CFR Cluj.Incidentul s-a produs azi-noapte, in parcarea de la hotelul Sunny Hill, din Faget. Meciul dintre CFR Cluj si UTA Arad are loc marti, 8 februarie, de la ora 17:30. Autocarul vandalizat a fost observat in cursul diminetii de marti.Suspecti ar fi ultrasii echipelor locale.Politia se afla la fata locului si va preleva probe, plus imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a vedea daca sunt depistati cei ... citeste toata stirea