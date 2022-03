Autoritatea Aeronautica: cele doua elicoptere ucrainiene care au aterizat in urma cu doua seri la Cluj transportau doar cinci persoane, toti membri ai echipajului

Cele doua elicoptere ucrainiene care au aterizat in urma cu doua seri la Cluj transportau doar cinci persoane, toti membri ai echipajului.Informatia vine de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana, care a aratat ca la bord se aflau cinci persoane de nationalitate ucrainiana, doar membri ai echipajelor, fara pasageri. "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, Autoritatea Aeronautica Civila Romana informeaza ca, la data de 22 martie 2022, doua elicoptere inmatriculate in ... citeste toata stirea