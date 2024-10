Autoritatile clujene spun ca sunt pregatite pentru iarna. Planul de interventie pe drumurile judetene din Cluj, aprobat. Ce trebuie sa stie soferii

Planul de interventie pe drumurile judetene din Cluj, pentru iarna, a fost aprobat de catre Consiliul Judetean (CJ) Cluj si va fi valabil din 15 octombrie 2024, pana in data de 30 aprilie 2025.Raportat la importanta si nivelul de trafic inregistrat pe fiecare sector in parte, numarul si marimea localitatilor pe care le leaga, precum si la alte criterii obiective, drumurile au fost clasificate pe patru niveluri, in functie de care se vor stabili ordinea si timpul in care se intervine, ... citește toată știrea