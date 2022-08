Autorul jafului din biserica Sfantu Mihail, care a furat cutia milei, a spart toti banii pe pacanele si alte jocuri de noroc, sustin surse din ancheta pentru actualdecluj.ro.Acestea au precizat ca autorul, un barbat de 31 de ani din Brasov depistat la doua zile dupa comiterea faptei, a spart toti banii gasiti in cutia milei in acest interval, fara a mai putea fi recuperat prejudiciul. Banii au mers in special pe jocuri de noroc, intre altele cunoscutele "pacanele". Anchetatorii nu sunt inca ... citeste toata stirea