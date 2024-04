Autostrada A3, raiul vitezomanilor! Politistii clujeni au dat amenzi de peste 18.000 de lei in acest weekend/Un sofer a fost prins cu peste 230 km/h

Mai multi soferi au fost prinsi pe Autostrada A3 in timp ce circulau cu viteze peste limita admisa in acest weekend! Ieri, 13 aprilie, politistii din cadrul Biroului Politie Autostrada A3 Turda-Bors au actionat in sistem cascada cu scopul de a reduce numarul de evenimente rutiere si de a impune respectarea limitelor legale de viteza."Astfel, in intervalul orar 11.00-17.30, pe tronsonul A3 Campia Turzii - Nadaselu politistii au constatat si aplicat 25 de sanctiuni contraventionale, in valoare ... citește toată știrea