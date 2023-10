Ploaie de amenzi pe Autostrada Transilvania in perioada 12 - 15 octombrie.In data de 12 septembrie a.c., in intervalul orar 10.30 - 17.30 politistii au constatat si aplicat 97 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 28.000 de lei, dintre care 36 pentru incalcarea regimului legal de viteza, 11 pentru neportul centurii de siugranta, 2 pentru oprirea pe banda de urgenta, iar restul pentru alte abateri.De asemenea, politistii au dispus retinerea a 9 permise de conducere si 2 ... citeste toata stirea