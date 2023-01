Autostrada Transilvania: Tronsonul UMB dintre Nadaselu si Zimbor are un nou termen de finalizare: aprilie 2025

Termenul de finalizare a lucrarilor pe tronsonul Nadaselu - Zimbor (30 km) din Autostrada Transilvania a fost prelungit pana in aprilie 2025, conform graficului de executie actualizat. Cei 30 de kilometri ai A3, construiti de firmele lui Dorinel Umbrarescu, urmau sa fie finalizati in 2024, potrivit termenului initial.Programul de executie ar fi fost actualizat in noiembrie 2022. De asemenea, stadiul fizic al lucrarilor pe acest contract a ajuns la 47,24% in decembrie 2022, conform ... citeste toata stirea