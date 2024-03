Autostrada Unirii intra in santier in 2025

Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anuntat ca este posibil ca A8 - Autostrada Moldovei sa intre in lucru din luna iunie, pentru faza de proiectare, pe sectiunea Targu Mures-Miercurea Nirajului."Astazi am solicitat emiterea Ordinului de Incepere pentru proiectarea sectiunii de autostrada Targu Mures - Miercurea Nirajului (24,4 km). Astfel faza de proiectare a acestui obiectiv va incepe in data de 31 mai 2024, dupa ... citește toată știrea