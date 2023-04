Un accident de circulatie s-a produs la Jucu, luni seara, in timp ce clujenii reveneau acasa dupa vacanta de Paste.La data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 21.30, pe DN1C E576, in afara localitatii Jucu a fost inregistrat un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita. Unul dintre conducatorii auto a parasit locul accidentului fara incuviintarea politiei.Din cercetarile preliminare a rezultat faptul ca un conducator auto nu ar fi acordat prioritate de trecere la plecarea de pe ... citeste toata stirea