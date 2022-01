Autoturism rasturnat pe calea ferata intre Poieni si Ciucea/ Masina era condusa de un minor de 16 ani / Traficul feroviar a fost oprit aseara

Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, duminica seara in jurul orei 18.30, dupa ce un autoturism s-a rasturnat pe calea ferata intre localitatile clujene Poieni si Ciucea, mai exact in zona Valea Draganului.Autoturismul era condusa de un minor de 16 ani, potrivit IPJ Cluj."Accidentul s-a produs pe DN 1 E60, in localitatea Poieni, unde un tanar de 16 ani, care se deplasa in directia localitatii Ciucea, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, autoturismul parasind ... citeste toata stirea