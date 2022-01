Autoturism rasturnat pe calea ferata pe DN1E60. Soferul are doar 16 ani

Interventie in urma rasturnarii unui autoturism pe calea ferata intre localitatile Poieni si CiuceaO autospeciala din cadrul Detasamentului de Pompieri Huedin si un echipaj SAJ au intervenit in urma rasturnarii unui autoturism pe calea ferata, in zona localitatii Valea Draganului*Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 18.30, iar la fata locului au gasit un autoturism rasturnat pe calea ferata si ocupantul iesit din aceasta.Un tanar a fost consultat la ... citeste toata stirea