Avanpremiera la Teatrul de papusi "Puck", maine, cunoscuta poveste a lui Don Quijote e pusa in scena seara la ora 18.Artistii Teatrului de Papusi "Puck" din Cluj-Napoca ii asteapta pe clujeni maine seara la ora 18 la avanpremiera spectacolului "Don Quijote", in regia lui Ioan Brancu.Don Quijote merge pana la absurd in numele cavalerismului. Neclintit si posibil nebun, alaturi de partenerul sau credincios, Sancho Panza, acesta lupta cu indrazneala impotriva unor rele imaginare, pentru a-si ... citeste toata stirea