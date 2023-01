Astazi, la sediul Bazei 71 Aeriana a avut loc ceremonia de avansare in gradul de capitan-comandor a locotenent-comandorului Manolache Cornel si a locotenent-comandorului Pavaleanu Viorel, iar in gradul de capitan a locotenentului Stoica Florin.Totodata, in semn de apreciere deosebita a profesionalismului manifestat in indeplinirea cu responsabilitate a misiunilor incredintate, precum si a ... citeste toata stirea