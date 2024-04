Avarie la conducta de apa in Floresti, circulatia a fost paralizata, e nevoie de sapaturi la 6 metri, in cel mai bun caz interventia se finalizeaza diseara

O avarie la conducta de alimentare cu apa potabila din Floresti, in aceasta dimineata, a paralizat traficul."Compania de Apa Somes a initiat astazi o interventie pentru a remedia o avarie", spune primarul Bogdan Pivariu. Interventia presupune o sapatura in prima banda a DN1, care in Floresti poarta numele Avram Iancu, la numarul 366, la o adancime de peste sase metri. "Am dislocat doua echipe ale Politiei Locale pentru a dirija traficul si a asigura perimetrul de interventie", spune primarul. ... citește toată știrea