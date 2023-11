Avarie la reteaua de apa in cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca, mai multe subsoluri de bloc au fost inundate.Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente ca urmare a mai multor solicitari pentru evacuarea apei acumulate in mai subsoluri, pe strada Eremia Grigorescu din Cluj-Napoca. Acumularile de apa s-au produs dupa ce o conducta subterana pentru transportul apei s-a avariat. "In aceste momente actioneaza doua autospeciale cu motopompe pentru evaluarea ... citeste toata stirea