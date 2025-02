Avea doar 38 de ani! Politist din Penitenciarul Gherla, rapus de o boala fulgeratoare, lasa in urma doi copii mici

Penitenciarul Gherla anunta decesul neasteptat al unui agent sef adjunct de politie penitenciara in varsta de doar 38 de ani. Tanarul agent a fost tatal a doi copii, in varsta de 2 ani si resprectiv 7 ani."Ne exprimam cele mai sincere condoleante pentru pierderea tragica a colegului nostru, Agent sef adjunct de politie penitenciara Cristea Grigore Cosmin, nascut la data de 17.06.1986.In aceste momente de durere, gandurile noastre se indreapta catre familia sa, in special catre sotia si cei ... citește toată știrea