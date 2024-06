Avem cifrele! Cum arata componenta Consiliului Local Dej dupa alegerile din 9 iunie - numaratoare paralela - FOTO

PNL va avea cei mai multi consilieri locali in Consiliul Local din Dej, urmat de catre PSD. USR si AUR se situeaza pe locurile 3 si 4, potrivit numaratorii paralele efectuate de un partid.PNL se afla in fruntea listei cu aproximativ 25%, cu aproape 3.000 de voturi urmat de catre PSD care se afla cu 2,5% in spate, avand un procent de 21,60%, cu putin peste 2.500 de votanti.Pe locul trei se afla USR care au reusit sa inregistreze aproape 16% dintre voturi, iar AUR se situeaza putin peste de ... citește toată știrea