Avem dovada! Culita Sterp s-a ascuns in toaleta unor muncitori, dupa accidentul din centrul Clujului

Procurorii au reconstituit filmul accidentului provocat de manelistul Culita Sterp, care a marturisit ca s-a ascuns in toaleta folosita de muncitorii care lucreaza in zona Teatrului National Cluj.Manelistul era baut si drogat cand a produs accidentul in Piata Avram Iancu.Procurorii il acuza pe Culita Sterp de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. In plus, el este cercetat si pentru conducerea unui vehicul sub ... citeste toata stirea