"Avem nevoie de solutii bazate pe natura, cu vegetatie, nu beton". Civicii clujeni ingrijorati de interventia la Parcul I.L. Caragiale

Proiectul privind reabilitarea parcului Ion Luca Caragiale si a strazii Octavian Petrovici a fost realizat de catre biroul de arhitectura Vlad Rusu, are in vedere o suprafata de aproximativ 5.500 mp si isi propune in primul rand sa creasca spatiul verde si cel pietonal din centrul orasului. Cu toate acestea, civicii clujeni isi fac griji ca solutiile ar fi bazate mai mult pe beton, decat pe vegetatie. Lucru pe care il observa si la interventiile de la Canalul Morii."Solutii Bazate pe ... citește toată știrea