Avem un stat foarte slab! Barbatul care a vandalizat 30 de masini in Cluj si a dat foc unei motociclete fusese eliberat recent - FOTO

Barbatul care a vandalizat 30 de masini in Grigorescu si a dat foc unei motociclete este cel care anterior a distrus toate cosurile de gunoi de pe Dorobantilor. Atunci a fost dus la Psihiatrie, dar l-au eliberat pentru ca e "apt pentru societate".Vandalizarea s-a produs pe strada Donath, in cursul zilei de duminica, 3 martie. Ulterior barbatul vinovat a fost prins. Unul dintre pagubiti a relatat ca acesta este cel care in urma cu circa 7 zile a rupt toate cosurile de gunoi de pe strada ... citește toată știrea