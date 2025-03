Aventizare meteo privind intensificari ale vantului in mai multe judete din tara/Clujul este pe lista

Meteorologii au emis, sambata, o informare Cod galben de intensificari de vant ce vizeaza mai mult de jumatate din judetele tarii, ce va fi in vigoare pana duminica dimineata, transmite Agerpres.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 15 martie, ora 12:00 - 16 martie, ora 02:00, in sudul Banatului, sud-vestul si sudul Transilvaniei, in Moldova si la munte, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari cu viteze de 50 - 60 km/h. La altitudini mari, in ... citește toată știrea