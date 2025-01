Aventura inedita: De la Cluj, in Norvegia cu Aro! Expeditie de 9000 de kilometri la bordul masinilor vechi de peste 20 de ani

Cinci membrii ai asociatiei NapocAro au plecat intr-o expeditie inedita in Norvegia. Acestia au pornit sambata de la Cluj si vor calatori aproximativ 15 zile si membrii prin 12 tari cu cele trei masini Aro.Masinile, inregistrate in judetele Cluj, Mures si Olt sunt vechi de peste 20 de ani."Se intampla o minune, ne dorim sa ajungem cu Aro la Nordkapp, in Norvegia, unde nu cred ca a fost nimeni pana acum. O sa trecem prin Laponia, pe la casa lui Mos Craciun, pe la Cercul Polar. Cand ne ... citește toată știrea