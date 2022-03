Aventurile unui tanar suedez in Romania. "Mi-au zis ca e doar saracie si mizerie, eu le arat tuturor ca e cu totul altceva"

Robin, un tanar student suedez, a vizitat Romania, la finele saptamanii trecute si s-a declarat total surprins de ceea ce a vazut aici. El a fost in Cluj, in Muntii Apuseni si in Oradea si Bucuresti. Pasionat de istorie, Robin si-a propus inca de acum cativa ani sa viziteze Romania, dupa ce a avut ocazia sa mearga in Cehia, Slovacia si Ungaria. Ultima data, inainte de pandemie, el a vizitat Ungaria, iar din Debrecen a facut o excursie de cateva ore in Oradea si in Muntii Apuseni, in Padis. ... citeste toata stirea