Avertisment dur al ministrului Educatiei, Daniel David: "Am zero toleranta pentru violenta in scoli si facultati"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a anuntat cu prilejul Zilei Internationale a nonviolentei in scoli ca are zero toleranta pentru violenta in institutiile de invatamant preuniversitar si superior.Mesajul sau vine in contextul in care mai mult de jumatate dintre elevi se plang ca sunt victime ale diverselor forme de violenta, cea mai frecventa forma fiind cea verbala.Referindu-se la probele de evaluarea competentelor din cadrul bacalaureatului, David a spus ca nu a primit sesizari majore la