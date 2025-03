Avertisment pe o strada din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca: "La gunoi, a fost varsat grau otravit"

O clujeanca a postat un avertisment pe retelele de socializare despre un incident grav care a avut loc pe strada Albac 14, din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca. Potrivit femeii, o cantitate de grau otravit ar fi fost aruncata la gunoi in zona, iar ea a curatat locul, insa nu stie cat timp a ramas otrava acolo."Am maturat, dar nu stiu cat timp a fost otrava acolo", a spus aceasta in postarea sa, avertizand cetatenii si autoritatile locale. Femeia a mai adaugat ca, in cazul in care cineva ... citește toată știrea