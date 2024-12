Avertisment pentru clujeni, din cauza cetii: Amanati aerisirea caselor. Se acumuleaza poluati la nivelul solului. Ce puteti face?

Amanati aerisirea caselor! Recomandari pentru Cluj-Napoca in contextul fenomenului de ceataIn ultimele zile, Cluj-Napoca se confrunta cu un fenomen de ceata densa, care favorizeaza acumularea de poluanti la nivelul solului. In aceasta perioada cand avem oaspeti sau mai multi membrii ai familiei in casa, nivelul de oxigen din locuinte scade, iar aerul devine mai greu de respirat, ceea ce ne determina instinctiv sa deschidem geamurile pentru a aerisi incaperile.Totusi, expertii recomanda ... citește toată știrea