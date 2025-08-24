Editeaza

Avertisment pentru soferii clujeni! Atentie, cad de pietre mari pe autostrada A3 la intrarea din Tureni: "Una mi-a rupt suportul si s-a desprins oglinda"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 24 August 2025, ora 16:48
10 citiri
O clujeanca a lansat un apel de atentionare catre participantii la trafic dupa ce a trecut printr-un incident periculos pe autostrada A3 Transilvania, la intrarea dinspre Tureni.
Potrivit acesteia, de pe ultimul pasaj al tronsonului au cazut pietre de dimensiuni considerabile chiar in momentul in care trecea pe sub el. Una dintre bucati a avariat masina, rupand suportul si dislocand oglinda retrovizoare.

"De pe ultimul pasaj, in momentul in care am trecut pe sub el, au cazut pietre destul de ...citește toată știrea

