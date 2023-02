Avertismente ANM: Cod portocaliu de viscol in Carpatii Meridionali/ La Cluj e cod galben de ninsoare

ANM emite cod portocaliu de viscol puternic in Carpatii Meridionalila peste 1800 m altitudine.Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 20 - 05 februarie, ora 20.La altitudini de peste 1800 m, in Carpatii Meridionali, vor fi intervale cu viscol puternic (rafale de peste 90...100 km/h) si vizibilitate foarte redusa.Cod galben. ANM avertizeaza ca vor fi intensificari ale vantului in Banat, Crisana si jumatatea de vest a Transilvaniei, in intervalul4 februarie, ora 11 - 05 ... citeste toata stirea